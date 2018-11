Italia Nostra, caro Toti noi non malati

(ANSA) - GENOVA, 8 NOV - "Caro Toti, Italia Nostra non ha niente a che fare con l''ambientalismo malato', ma al contrario è fatta di persone, come il presidente della sezione di Genova Ermete Bogetti, che ama, studia, conosce e difende il paesaggio e il patrimonio culturale del Paese, seguendo un'alta tradizione che risale al 1955". Non si placano le polemiche per l'intervento del genio militare nel Parco del Monte di Portofino per consolidare una strada sterrata che consenta il transito in sicurezza dei mezzi per raggiungere il borgo, isolato dopo la mareggiata che ha fatto crollare parti della strada costiera.

Dopo la replica del governatore alle critiche degli ambientalisti, l'associazione ha anche messo in rete un video denuncia girato lungo la strada al centro delle polemiche. "Se davvero si intende fra transitare uno scuolabus, allora la strada sarà pesantemente cementificata se non si vuol mettere a rischio la sicurezza dei bambini".