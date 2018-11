Frana nel Verbano, stop strada Svizzera

(ANSA) - CANNERO (VCO), 6 NOV - Una frana, causata dalle abbondanti precipitazioni, ha interrotto la Statale 34 del Lago Maggiore nel territorio di Cannero (VCO), nel Verbano. La frana si è staccata verso le 10 dalla parete rocciosa a poca distanza della località Castelli di Cannero. La viabilità è interrotta, sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. La strada collega Verbania a Locarno, in Canton Ticino, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, il cui livello continua a salire.

A causa delle piogge, nelle ultime ore il lago è passato da 177 a 180, 5 centimetri. Secondo le simulazioni effettuate in base alle precipitazioni previste nelle prossime ore, nella notte tra mercoledì e giovedì dovrebbe raggiungere i 195,5 metri, ovvero 5,5 metri sopra lo zero idrometrico. Si ipotizza che possa quindi invadere la passeggiata a Pallanza.