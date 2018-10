Salvini, su dl Sicurezza andremo avanti

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Non ci sarà "nessun annacquamento del decreto sicurezza-immigrazione. L'avevamo promesso e andremo avanti". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini sostenendo che "le tragedie degli ultimi giorni confermano, tra le altre cose, le drammatiche conseguenze delle protezioni umanitarie concesse troppo facilmente". "Dovevano essere un’eccezione, erano diventate la regola - prosegue Salvini - Migliaia di immigrati non scappavano dalla guerra, ma l'Italia buonista ha voluto accoglierli lo stesso, col risultato che alcuni di loro la guerra ce l'hanno portata in casa".