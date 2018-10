Gabrielli, meno reati ma c'è insicurezza

(ANSA) - LORETO (ANCONA), 23 OTT - "Statisticamente diminuiscono i reati, ma la percezione d'insicurezza dei cittadini rimane alta ed è un problema su cui dovremo lavorare".

Così il capo della Polizia Franco Gabrielli rispondendo ai giornalisti al termine della messa in ricordo dei Caduti della Polizia di Stato celebrata nella Basilica della Santa Casa di Loreto (Ancona) dall'arcivescovo e delegato pontificio mons.

Fabio Dal Cin. "La Polizia di Stato - ha aggiunto Gabrielli - sta vivendo un momento particolarmente felice grazie allo sblocco del turnover, che consentirà di assumere forze nuove, soprattutto per quanto riguarda il personale entrato in carica negli anni '80 e che nel giro di poco tempo andrà in pensione".

Non è mancato un riferimento all'omicidio di Pamela Mastropietro a Macerata e al raid razzista di Luca Traini: "Noi siamo come il pronto soccorso che interviene nel momento dell'emergenza ma affinché vicende del genere non accadano più occorre anche la medicina preventiva che deve operare sul tessuto sociale".