Dislessico realizzo mio sogno, mi laureo

(ANSA) - LECCE, 23 OTT - Legge più lentamente degli altri, presenta disortografia e lentezza esecutiva nella scrittura, ha difficoltà di calcolo. Ma ce l'ha fatta: da dislessico sta per realizzare il suo sogno di laurearsi in Matematica e vuole raccontare la sua esperienza per aiutare tutti coloro i quali pensano che non ce la faranno mai. Matteo Notarnicola, ha 25 anni, è originario di Veglie (Lecce), è iscritto all'Università del Salento e sosterrà la sua tesi giovedì prossimo, 25 ottobre, ottenendo così la laurea triennale. "Molti potrebbero pensare che sia un folle a voler perseguire una via come questa" ma, alla fine, - è sicuro Marco - "il mondo appartiene a chi sa sognare"."La dislessia non è una porta murata, ma una porta chiusa a doppia mandata. Per aprirla bisogna trovare la chiave giusta": ricorda questa definizione di Filippo Barbera la delegata del Rettore alla Disabilità, la prof Eliana Francot, che ha seguito Matteo assieme all'Ufficio Integrazione dell'Ateneo fino a trovare la chiave giusta per realizzare il suo sogno