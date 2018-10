Accoltella ex compagna e si fa arrestare

(ANSA) - VENEZIA, 23 OTT - Una donna romena di 31 anni è in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata a Verona dall'ex compagno, un connazionale, che questa mattina l'ha aggredita colpendola con alcuni fendenti che l'hanno raggiunta all'addome e al volto. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. L'aggressore, un 30enne incensurato che pare non avesse accettato la fine della relazione, braccato dalle pattuglie dei Carabinieri, si è convinto a presentarsi al Comando provinciale dell'Arma, dove è stato arrestato.