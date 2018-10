Ucciso un 42enne a Vibo Valentia

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 21 OTT - Un uomo, M. R., di 42 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Piscopio, frazione di Vibo Valentia.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima era già scampata ad un agguato lo scorso 4 giugno dello scorso anno nel quartiere Affaccio di Vibo Valentia. Nell'occasione ad aprire il fuoco contro l'uomo era stato il figlio sedicenne che, dopo avere confessato, ha potuto beneficiare della messa in prova in una comunità di recupero.

Il ragazzo aveva sparato al padre addebitandogli maltrattamenti perpetrati nei suoi confronti e nei confronti della madre. Al momento nessun collegamento è stato possibile stabilire fra i due fatti di sangue. I carabinieri che stanno effettuando i rilievi, non escludono alcuna ipotesi sul movente dell'omicidio.