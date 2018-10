Maltempo: nubifragio a Roma, grandine e strade allagate

Nubifragio e grandine in serata a Roma. La pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi in tutta la città, accompagnata anche dal forte vento e dalla grandine che si è depositata sull'asfalto. In alcune zone della Capitale gli automobilisti sono rimasti bloccati nei loro mezzi, con l'acqua che ha raggiunto anche i 30 centimetri. Sulla linea A della metropolitana sono state chiuse le stazioni di Colli Albani, Lucio Sestio e Cinecittà. Chiusa, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, la stazione Euclide per i danni da maltempo.