Tap: sindaco Potì, si allarghi tavolo

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 18 OTT - Il sindaco di Melendugno, Marco Poti, raggiunto telefonicamente mentre sta andando a Roma dove alle 17 parteciperà al tavolo tecnico sul gasdotto Tap convocato dal Ministero dell'Ambiente, ha annunciato che chiederà che il confronto non si esaurisca col tavolo odierno ma venga aggiornato alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ed Arpa Puglia. Si tratta, ha spiegato, "di enti competenti in materia di ambientale e territorio". "Ho sentito poco fa Emiliano al telefono - ha detto Potì - ed era estremamente contrariato dal non essere stato invitato ad una riunione ristretta al solo Comune di Melendugno, e ha parlato di mancanza di rispetto istituzionale e di offesa per la Puglia".