Maltempo Sardegna: allerta ora è gialla

(ANSA) - CAGLIARI, 18 OTT - La Protezione civile regionale ha declassato da arancione a gialla l'allerta nubifragi scattata nelle ultime 24 ore per il sud Sardegna e la Gallura. Il nuovo avviso scatta alle 22 di giovedì 18 e resterà in vigore fino alle 18 di venerdì 19 ottobre. Le zone interessate da criticità ordinaria per rischio idrogeologico e idraulico sono l'Iglesiente, il Campidano, il bacino del Flumendosa-Flumineddu e tutta la Gallura.