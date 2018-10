Condannato candidato M5s regionali sarde

(ANSA) - CAGLIARI, 18 OTT - Condannato a un anno di reclusione per abuso d'ufficio l'ex sindaco di Assemini Mario Puddu, attuale coordinatore del M5s in Sardegna e candidato governatore alle prossime regionali di febbraio. I fatti risalgono al 2015 quando tre consigliere pentastellate dissidenti, poi espulse, presentarono un esposto contro l'allora sindaco, nel quale lo accusavano di aver ideato una pianta organica del Comune in modo tale da demansionare una dipendente - costituitasi parte civile - a vantaggio di altre due, non indagate.

Subito dopo la sentenza, pronunciata dal Gup di Cagliari Roberto Cau, Puddu ha annunciato il suo ritiro dalla corsa elettorale. "Sono orgoglioso di appartenere ad un Movimento che chiede a chi è stato anche solo condannato in primo grado, di fare un passo indietro", scrive sul suo profilo Facebook. "La sentenza mi amareggia - spiega - perché io continuo a ritenere di avere fatto il mio dovere, nell'esclusivo interesse dei cittadini".