Carabinieri, 50 anni centro alpino Selva

(ANSA) - BOLZANO, 17 OTT - Il comandate generale dell'Arma dei carabinieri, il generale di corpo d'armata Giovanni Nistri, oggi è in Alto Adige per presenziare alla cerimonia del cinquantennale della fondazione del Centro carabinieri addestramento alpino di Selva Val Gardena.

Nel corso della manifestazione verrà svolta una esercitazione di soccorso in parete da parte dei militari del Centro. La cerimonia prevede quindi la deposizione di una corona d'alloro da parte del comandante generale al cippo in memoria dei carabinieri caduti della montagna. A seguire l'intitolazione della nuova aula didattica del Centro alla memoria dell'appuntato scelto Walter Nones, già istruttore del Centro.

L'alpinista è scomparso nel 2010 sul Cho Oyu. Numerosissime le autorità provinciali presenti.