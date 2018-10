Si perde in autostrada a 93 anni

(ANSA) - MODENA, 15 OTT - Convinta di essere diretta da Rimini a Bellaria, ha guidato in autostrada fino a Modena, dove, una volta resasi conto di aver perso l'orientamento, è scesa dall'auto sbracciandosi per chiedere aiuto ai veicoli in transito. È accaduto nei giorni scorsi al chilometro 166, Modena Nord, sulla A1. Protagonista una 93enne, soccorsa dagli agenti della polstrada: "Dovevo andare dal podologo a Bellaria. Sono partita stamattina da Rimini - ha detto la 93enne alla polizia - e non so come ma sono finita a Modena". I figli della donna, originaria di Modena ma residente a Rimini, avevano nel frattempo contattato la locale questura per segnalarne la scomparsa. In sostanza l'anziana aveva perso l'orientamento, vagando per 4 ore lungo l'A14 e arrivando alla fine al casello di Modena Nord, dove è stata poi tratta in salvo. "Sono uscita alle 11 - ha spiegato poi ai poliziotti ringraziandoli - ma dopo quattro ore ancora devo arrivare allo studio medico - Ho provato a fermare le auto, ma nessuno mi ha considerato".