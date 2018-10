Automobilisti bloccati da frane, salvati

(ANSA) - GIRIFALCO (CATANZARO), 15 OTT - Alcuni automobilisti rimasti bloccati a causa del maltempo sono stati soccorsi e tratti in salvo dai vigili del fuoco del distaccamento volontario di Girifalco. E' successo sulla strada provinciale 89, all'altezza del bivio per il comune di Cortale.

Alcune auto sono rimaste bloccate da un lato da uno smottamento e dall'altro da un albero caduto. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per liberare il prima possibile la strada e consentire la ripresa della marcia dei veicoli.

Tra gli automobilisti vi sono stati momenti di paura per il forte maltempo ma non si sono registrati danni a persone.