Giunta Sardegna, è stato di emergenza

(ANSA) - CAGLIARI, 11 OTT - La Giunta regionale della Sardegna si appresta a decretare lo stato di emergenza.

L'esecutivo guidato da Francesco Pigliaru è convocato alle 18:30 a Villa Devoto, sede della presidenza della Giunta, per una seduta d'urgenza nella quale verrà adottato il provvedimento.

In questo momento il governatore e l'assessora dell'Ambiente, con delega alla Protezione civile, Donatella Spano, stanno rientrando a Cagliari dopo essere stati in sopralluogo nei vari territori colpiti dall'ondata di maltempo.