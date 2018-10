Violenza donne: in Italia 'costa' 26 mld di euro l'anno

Ogni anno, nel nostro paese, la violenza contro le donne costa 26 miliardi di euro. Si tratta di una spesa sociale composta dagli effetti della perdita di produzione economica, dal maggiore utilizzo di servizi e dai costi personali. Lo stima il rapporto Eige (European Institute for Gender Equality) - presentato oggi a Roma in una conferenza organizzata dalla stessa Eige e dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio - che parla di un fenomeno che pesa in totale quasi 226 miliardi di euro nei 28 paesi dell'Ue.