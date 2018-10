Napoli-Liverpool: ferito un tifoso inglese

Un tifoso del Liverpool, di 26 anni, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi ed è rimasto ferito - guarirà in 15 giorni - la notte scorsa nel centro di Napoli mentre era in compagnia di connazionali bevendo bibite vicino a un bar. É accaduto poco dopo mezzanotte. Gli inglesi hanno raccontato alla polizia di essere stati avvicinati da alcuni ragazzi che li hanno aggrediti. Il giovane è stato medicato in ospedale e poi dimesso. Indaga la Ps che utilizzerà anche le immagini della videosorveglianza. Questa sera alle 21.00 è in programma il match di Champions League tra la squadra partenopea e il Liverpool.

Ventotto persone sono state identificate dalla polizia la notte scorsa a Napoli nell'ambito dei controlli rafforzati in vista della partita di calcio fra gli azzurri ed il Liverpool in programma questa sera allo stadio San Paolo. Si tratta di giovani napoletani tutti fermati nell'area del centro antico mentre erano a bordo di motorini. I servizi di prevenzione della polizia che hanno portato all'identificazione dei giovani e che continueranno anche in queste ore, sono stati effettuati dalle 23 alle 4 del mattino.