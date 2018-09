Migranti:Salvini,decreto verso Quirinale

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Non ci sono problemi sul decreto migranti e sicurezza approvato lunedì scorso dal Consiglio dei ministri. Il testo è stato chiuso ed è pronto per l'esame del Quirinale. Lo ha assicurato - parlando con l'ANSA - il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Era stato lui stesso lunedì a spiegare che il dl sarebbe stato inviato al Colle un'ora dopo quello relativo alla misure per il crollo del ponte di Genova "per una questione di rispetto". Quest'ultimo provvedimento è stato ricevuto e firmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella due giorni fa, mentre di quello sui migranti, inviato dal Viminale a Palazzo Chigi, non si avevano notizie.

Sarà probabilmente lunedì prossimo la data in cui gli uffici del Colle comunicheranno la ricezione del testo, oggetto nei giorni scorsi di ampi confronti per prevenire possibili rilievi di incostituzionalità e per garantire il rispetto dei requisiti di necessita' ed urgenza.