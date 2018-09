Giornata turismo, digitale e sostenibile

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Vivace e resiliente, dinamico e capace di generare benessere, inclusione e anche pace. Tutto il mondo festeggia domani 27 settembre il turismo con la giornata dedicata dalle Nazioni Unite e quest'anno dedicata alla trasformazione digitale che passa attraverso piattaforme, big data e intelligenza artificiale.

Le celebrazioni ufficiali saranno ospitate quest'anno a Budapest ma sono previste iniziative in tutto il mondo (tutte le informazioni su http://wtd.unwto.org/) e l'Unwto, l'organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, invita tutti a condividere le proprie immagini di festa anche sui social con gli hashtag #WTD2018 e #WorldTourismDay.

"L'ampia portata del turismo in molti settori, dalle infrastrutture e l'energia ai trasporti e ai servizi igienico-sanitari, e il suo enorme impatto sulla creazione di posti di lavoro, ne fanno un elemento essenziale all'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.