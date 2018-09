Venezia:stop alcol per strada dopo le 19

(ANSA) - VENEZIA, 25 SET - Girare per le calli di Venezia dopo le 19 con una bevanda alcolica in mano o avere solo bottiglie di quel tipo nel sacchetto della spesa potrebbe costare una multa da parte dei vigili. E' una delle norme del nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana in discussione in commissione del Consiglio comunale lagunare. Dopo il controverso divieto di sedersi e sdraiarsi a terra sui masegni e ponti di Venezia, è questa nuova misura restrittiva a far discutere e a sollevare polemiche da parte dei gruppi di opposizione in Comune. Questa volta al centro dell'attenzione è l'art. 37, che vieta "dalle 19 alle 8 del giorno successivo il trasporto volto alla consumazione in area o spazio pubblico senza una giustificato motivo di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia o gradazione". Il comandante dei vigili veneziani, Marco Agostini, ha spiegato che non sarà fermato chi esce da un supermercato con la spesa anche di alcolici, ma che "se qualcuno gira ubriaco e ha un sacchetto con tre bottiglie di birra sì".