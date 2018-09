Incendio a Calci, decine di evacuati

(ANSA) - CALCI (PISA), 25 SET - Un vasto incendio di bosco sta minacciando alcune abitazioni a Calci, nel Pisano e il sindaco ha ordinato agli abitanti di lasciare le case. Sul posto stanno operando numerosi vigili del fuoco inviati anche dai comandi delle province limitrofe. Le fiamme sono state avvistate intorno alle 22 di ieri sul monte Serra e il fronte di fuoco è alimentato dalle raffiche di vento che soffiano sulla zona. "Operare per lo spegnimento - dice il sindaco Massimo Ghimenti - è impossibile. Chi vede il fuoco vicino ci contatti immediatamente ed esca di casa". Ghimenti precisa che è difficile, di notte, fare una stima dell'estensione dell'incendio, ma sicuramente si tratta di una "porzione enorme del bosco". Impegnati Vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Le fiamme sono visibili a chilometri di distanza. Moltissimi abitanti di Calci si sono riversati in strada e stanno affollando la piazza del municipio. Aperti la palestra e il Comune per ospitare le persone evacuate.