A scuola plafoniera colpisce testa bimbo

(ANSA) - AVELLINO, 24 SET - Una plafoniera si stacca dal soffitto e cade sulla testa di un bambino. È accaduto stamattina poco dopo le 10.30 in un'aula della scuola d'infanzia annessa all'istituto comprensivo statale "Guido Dorso" di Mercogliano (Avellino). Il bambino di quattro anni non ha subito gravi conseguenze.

Le insegnanti hanno avvertito la dirigente scolastica che a sua volta ha avvertito i genitori del bambino. Allertato anche il 118 che ha provveduto al suo trasporto in ospedale per gli accertamenti. I medici del reparto pediatria si sono riservati una prognosi di due giorni. Il bambino, che non ha subito ferite, porta i segni di una contusione ma è vigile e reattivo.

Gli esami neurologici hanno escluso complicazioni di sorta ma il bambino resterà sotto osservazione in ospedale e potrebbe essere dimesso tra domani e mercoledì.(ANSA).