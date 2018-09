Giovane scomparso da lunedì, ricerche

(ANSA) - BOLOGNA, 23 SET - Vigili del Fuoco e Carabinieri sono impegnati nelle ricerche di un giovane di 16 anni, residente in una frazione del comune di Zocca, nel Modenese.

Giuseppe Balboni, 16 anni, è scomparso da quasi una settimana: lunedì mattina all'alba è uscito di casa e da allora non si hanno più notizie. E' stato ritrovato ieri sera il suo scooter Phantom F12 rosso, in sella al quale si era allontanato, a Castello di Serravalle, in provincia di Bologna.

Il mezzo era nei pressi di una fontana, a quanto si apprende, coperto da una coltre di foglie. Le ricerche si stanno concentrando tra le due province. I genitori hanno fornito tutte le informazioni utili lanciando un appello per ritrovare il ragazzo anche sui social; della scomparsa del 16enne si è occupata anche la trasmissione della Rai 'Chi l'ha visto'.