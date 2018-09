Pratiche più veloci in cambio di lavori

(ANSA) - SASSARI, 22 SET - Velocizzava l'iter delle pratiche edilizie presentate da due imprenditori algheresi in cambio di lavori di ristrutturazione e manutenzione nella sua abitazione.

Un funzionario del Comune di Alghero, un ingegnere di 55 anni, è indagato insieme con due imprenditori edili e altre cinque persone ritenute responsabili, in concorso tra loro, di corruzione per l'esercizio della funzione, abuso d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità con il vincolo della continuazione.

I carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Sassari nei giorni scorsi, su disposizione della Procura sassarese, hanno notificato agli indagati l'avviso di chiusura delle indagini preliminari.

I fatti contestati risalgono al periodo compreso fra luglio 2016 e maggio 2017.