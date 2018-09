L'ultimo saluto ad Andrea Barone

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Il volto di Andrea Barone, il 15enne morto dopo essere precipitato una settimana fa dal tetto di un centro commerciale di Sesto San Giovanni (dove era salito probabilmente per scattare una foto), è stampato sulle magliette indossate dai suoi amici e familiari, numerosi stamani per l'ultimo saluto al ragazzo, nella chiesa parrocchiale di Cusano Milanino (Milano).

"Ragazzi amate la vostra vita, la verità, realizzate i vostri sogni, mettete insieme le doti che Dio vi ha dato, non mancherete di rendere piena la vostra esistenza", ha detto il parroco nella sua omelia. Al termine dei funerali, le centinaia di persone intervenute hanno accompagnato con un lungo applauso l'uscita del feretro, coperto di fiori e su cui era posata la maglia dell'Inter donata in ricordo di Andrea dal calciatore Mauro Icardi. Palloncini bianchi e neri e il volo di quattro colombe hanno fatto da sfondo al pianto della mamma del 15enne che a lungo ha baciato la bara del figlio.