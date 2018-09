Tre operai intossicati, non sono gravi

(ANSA) - SAN GIOVANNI D'ASSO (SIENA), 20 SET - Tre operai impegnati nella ristrutturazione di un fabbricato a Montalcino (Siena) in serata hanno accusato un malore causato forse dal monossido di carbonio scaturito da un utensile a scoppio usato proprio da loro. Subito soccorsi dal 118 gli operai sono stati trasportati all'ospedale le Scotte dove ora sono ricoverati in osservazione: secondo quanto appreso le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il funzionario Asl della medicina del lavoro.