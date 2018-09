Maltempo: fulmine su basilica di Bonaria

(ANSA) - CAGLIARI, 19 SET - Strade allagate, alberi caduti e la Basilica di Nostra signora di Bonaria, la più grande della Sardegna, colpita da un fulmine. È il bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul cagliaritano con intere ore contrassegnate da pioggia intensa e fulmini.

Una saetta ha colpito la Basilica della Patrona sarda, isolando la radio omonima. Non si sa se il fulmine abbia centrato in pieno la struttura: sta di fatto che la radio, al momento, non riesce più a trasmettere a causa di un probabile corto circuito. Saltato anche l'impianto di amplificazione della stessa basilica, alcuni circuiti elettrici non funzionano e addirittura alcune lampade e porta lampade sono state trovate in frantumi sul pavimento. In basilica e a Radio Bonaria stanno adesso lavorando per tamponare quella che i Padri Mercedari definisco una situazione di emergenza.

Decine gli interventi durante la notte dei vigili del fuoco.

Lungo la Statale 195 un albero è caduto. Allagamenti a Cagliari e nell'hinterland.