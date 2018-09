Boom di volontari alla Croce Bianca

(ANSA) - BOLZANO, 19 SET - L'Alto Adige terra di volontariato, anche grazie ai social media. La Croce Bianca, l'associazione di soccorso altoatesina, può infatti contare su 3.234 collaboratori volontari ed onorari che si impegnano nei diversi ambiti lavorativi dell'associazione e solo l'anno scorso hanno svolto quasi un milione di ore lavorative. 102 nuovi volontari all'anno sanciscono il trend positivo.

"I collaboratori volontari sono il nostro più grande capitale. A questo livello cerchiamo continuamente di crescere.

Per questo motivo ci guardiamo volentieri attorno e cerchiamo lo scambio con i nostri partner in Italia e all'estero", spiega la presidente della Croce Bianca Barbara Siri. "Il mezzo dei social va benissimo per incentivare all'impegno per il volontariato.

Con immagini accattivanti e un'informazione serrata sulle nostre attività possiamo attrarre giovani per il nostro servizio di volontariato", aggiunge Siri.