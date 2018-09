Febbre Nilo, morto 74enne a Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 18 SET - Morte a causa della Febbre del Nilo, il cosiddetto virus West Nile, per un uomo di 74 anni ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Cona a Ferrara. L'uomo - si legge in una nota del nosocomio emiliano - è deceduto nelle prime ore di questa mattina.

La vittima dell'infezione presentava comorbilità ed era ricoverato nella struttura dai primi giorni d'agosto.

Con il 74enne morto oggi, sale a 8 il numero delle vittime da West Nile nel Ferrarese mentre il bilancio delle morti legate all'infezione in Emilia-Romagna sale a 18.