Auto contromano in autostrada, un morto

(ANSA) - COSENZA, 17 SET - Un uomo è morto ed una donna è rimasta ferita in uno scontro frontale dopo che un'auto ha imboccato contromano l'autostrada A2 del Mediterraneo uscendo da un'area di parcheggio. L'incidente è avvenuto tra gli svincoli di Frascineto e Sibari-Firmo, nel cosentino. La vettura, una Fiat Panda condotta da una donna di 73 anni, procedendo contromano, si è scontrata frontalmente con una Mini Cooper condotta da Paolo S., di 31 anni. L'uomo è stato soccorso dai medici dell'eliambulanza ma è morto durante il trasporto verso l'ospedale di Cosenza. La donna è stata ricoverata in ospedale per diverse fratture. In seguito all'incidente, il traffico è rimasto bloccato per una cinquantina di minuti. La circolazione è poi ripresa regolarmente.