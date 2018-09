15enne morto salito su tetto per selfie

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Gli amici del 15enne morto dopo essere precipitato ieri sera da un'altezza di 25 metri all'interno di una condotta di aerazione sul tetto del centro commerciale Sarca a Sesto San Giovanni (Milano), hanno raccontato alla polizia che volevano farsi un selfie per far vedere che avevano 'conquistato' la cima del cinema Skyline che si trova all'interno della struttura.

L'incidente è accaduto poco prima delle 22.30. I vigili del fuoco per estrarre l'adolescente dalla condotta, 15 anni lo scorso aprile, residente a Cusano Milanino, hanno eseguito una manovra molto complicata. Il ragazzino, portato a Niguarda, poco dopo è morto.