Tenta sedare lite, donna lo accoltella

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Interviene per sedare una lite tra due persone, a Torino, e viene accoltellato all'addome. L'uomo, un italiano di 56 anni, è stato trasportato all'ospedale Mauriziano e dimesso con 20 giorni di prognosi. L'aggressore, una donna italiana di 36 anni, un'italiana di 36 anni già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata dalla polizia per lesioni personali gravi e aggravate.

L'episodio si è verificato in un bar in via Guido Reni. La donna era seduta nel dehors insieme a un amico, quando tra i due è scoppiata una discussione molto accesa. Il 56enne, cliente del locale, ha cercato di calmare gli animi e lei l'ha ferito. Nella borsa della signora, gli agenti delle volanti hanno trovato un coltello.