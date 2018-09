Elisa Claps, la notizia della scomparsa dagli archivi ANSA

Documento: 19930914 05020

POLIZIA INDAGA A POTENZA SU SCOMPARSA RAGAZZA MINORENNE

(ANSA) - POTENZA, 14 set - Indagini sono in corso a Potenza da parte della polizia per rintracciare Elisa Claps, di 16 anni, figlia del titolare di una rivendita di tabacchi del capoluogo, della quale si sono perse le tracce da due giorni. In citta' sono stati affissi manifesti con una fotografia della ragazza, ma finora nessuna indicazione utile e' giunta agli inquirenti. La polizia continua a ritenere l' allontanamento spontaneo della minore l' ipotesi piu' probabile, anche se, per il fatto che Elisa non si e' ancora messa in contatto con la famiglia, vi e' il timore di una disgrazia.



L' ipotesi di un sequestro di persona a scopo di estorsione e' esclusa dagli investigatori. Domenica mattina la ragazza - che dovra' frequentare il primo Liceo Classico - e' uscita dalla sua abitazione poco prima delle 11 e si e' diretta in una Chiesa del centro della citta', per partecipare alla Messa. Durante il tragitto ha incontrato un' amica, in chiesa un amico. Ha salutato poco dopo quest' ultimo e da quel momento di lei si sono perse le tracce. Nel pomeriggio di domenica sono giunte a casa Claps due telefonate, ma chi ha chiamato ha riagganciato senza dire alcuna parola. La polizia ha interrogato familiari e amici della ragazza, e svolto accertamenti anche a Palermo, dove risiede un giovane che ha svolto il servizio militare a Potenza, frequentando per qualche tempo Elisa. Questi e' stato rintracciato, ma ha riferito di non avere notizie della ragazza. (ANSA).

