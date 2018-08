Cade da mura Lucca, grave bimbo francese

(ANSA) - LUCCA, 21 AGO - Un bambino francese è precipitato con la sua bicicletta nella cannoniera, lo spazio adiacente al baluardo San Regolo delle mura di Lucca, e nel tentativo di fermarlo è caduto di sotto anche il padre. Il piccolo è stato trasferito con l'elisoccorso al Meyer di Firenze dove, seppur cosciente, è arrivato in codice rosso, mentre il padre è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza del 118.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto intorno alle 13.00, il piccolo sarebbe salito con la biciclettina sul bordo est del baluardo, in un punto dove non c'è il muretto di protezione ma una salita erbosa senza protezione, ed è precipitato da un'altezza di circa 6 metri.

Vedendolo sparire il padre si è gettato letteralmente dietro di lui. A dare l'allarme è stata la madre del piccolo, che ha assistito atterrita alla scena. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi sanitari e due volanti della polizia.