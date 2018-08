Nave Diciotti arrivata in porto Catania

(ANSA) - CATANIA, 20 AGO - E' entrata nel porto di Catania nave Diciotti con a bordo i 177 migranti soccorsi la notte tra il 15 e il 16 agosto scorsi mentre erano su un barcone in avaria al largo di Lampedusa. La nave della Guardia costiera italiana resterà ormeggiata, ma non ci sarà alcun sbarco prima di una ripartizione dei naufraghi tra i paesi dell'Ue. Sul molo, infatti, è stato organizzato un servizio di sorveglianza, ma non ci sono i preparativi legati all'assistenza allo sbarco dei migranti, che passeranno la loro quinta notte su nave Diciotti.