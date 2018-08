Maltempo Giglio,paura per 400 croceristi

(ANSA) - GROSSETO, 20 AGO - Paura all'Isola del Giglio (Grosseto) per due piccole navi da crociera, quando un'imprevista ondata di maltempo, accompagnata da forte vento, con raffiche sopra 30 nodi, ha colpito l'isola. Le due imbarcazioni, con a bordo complessivamente circa 400 persone, avevano cercato di lasciare il porto ma sono state danneggiate dalle onde nella zona di Campese e Giglio Porto. Sono comunque riuscite a rientrare nel porto mentre l'acqua avevano iniziato a salire nelle due piccole navi. Tanto spavento tra i passeggeri ma non ci sono feriti, come conferma anche il sindaco Sergio Ortelli che sta organizzando l'arrivo di un traghetto per consentire ai 'croceristi' di tornare a Porto Santo Stefano.

Un'altra imbarcazione con una decina di persone si è trovata in difficoltà ma tutti, assicura Ortelli, sono stati riportati salvi a terra.