Di Maio a Capri, selfie e abito sportivo

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 20 AGO - Dovrebbe salpare a breve dal porto di Capri la barca a vela charter 'Aurelia', un 15 metri con a bordo il vicepremier Luigi Di Maio giunto a sorpresa nella tarda serata di ieri nell'isola azzurra. Il ministro stamane è stato visto passeggiare in pantaloncini corti e senza scorta sulle banchine della darsena dove ha ricevuto i saluti del direttore dello scalo marittimo turistico, Carmine Sanna.

Di Maio, come riferisce 'Il Mattino', è a Capri con alcuni amici. Camicia bianca e vestito sportivo, dopo la cena - al tavolo in 8, sei uomini e due ragazze - al ristorante Verginiello (accolto da Veridiana e Nino, proprietari del locale), bagno di folla in 'piazzetta' e per le strade della movida, via Quisisana e via Camerelle, dove Di Maio non si è sottratto alla richiesta di selfie e fotografie di gruppo.

L'esponente del M5S ha trascorso la serata gustando i piatti della cucina tradizionale: pizza, fritto, pasta e fagioli con le cozze, prosecco e vino bianco.