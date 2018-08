Cadono per 900 metri, morti 2 alpinisti

(ANSA) - AOSTA, 20 AGO - Due alpinisti sono morti in un incidente sulle alpi svizzere, dopo essere precipitati per circa 900 metri. La tragedia è avvenuta verso le 8 di ieri, domenica 19 agosto, poco sotto la vetta del Weisshorn (4.505 metri), cima a nord del Cervino.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia cantonale del Vallese, i due compagni di cordata avevano iniziato la fase di discesa lungo la cresta quando sono scivolati su una roccia coperta di neve. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso. Il recupero dei corpi, a 3.600 metri, è stato complesso a causa del rischio di crolli nella zona.

L'identificazione formale è in corso e la polizia cantonale non ha rilasciato alcuna informazione in merito alle generalità delle vittime.