Morto Annan: Putin, 'meraviglioso, resterà nei cuori russi'

(ANSA) - MOSCA, 18 AGO - Una "persona meravigliosa" e un "grande uomo politico" che ha dedicato "molti anni della sua vita al servizio delle Nazioni Unite" guidando l'Onu "in un periodo difficile" e che ha fatto molto "per realizzare gli obiettivi dell'organizzazione", tra cui il potenziale di mantenimento della pace delle Nazioni Unite così come la gestione di diversi conflitti regionali". È il ricordo di Vladimir Putin di Kofi Annan, pubblicato sul sito del Cremlino, inviato per telegramma all'attuale segretario generale Antonio Guterres. "Ho avuto la fortuna di interagire personalmente con Kofi Annan, sono stato sinceramente ammirato dalla sua saggezza e coraggio, dalla sua capacità di prendere decisioni informate anche nelle situazioni più difficili e critiche: la sua memoria rimarrà nei cuori del popolo russo per sempre", ha sottolineato Putin nel suo messaggio. Il leader russo ha notato che i risultati di Annan "sono stati apprezzati dalla comunità globale e il premio Nobel per la Pace da lui vinto lo dimostra". (ANSA).