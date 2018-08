"Cercasi zombie" per un Halloween mostruoso

Hai uno spirito da mostro? Pensi che se solo fossi nato dall’altra parte dell’oceano un posto da comparsa in "The Walking Dead" sarebbe stato tuo? Allora hai l’occasione di dimostrarlo, perché Rainbow MagicLand è pronto ad assumere fino a 150 zombie. Il 15 e 16 settembre il parco divertimenti più grande di Roma aprirà il “mostruoso casting” per ingaggiare i figuranti che interpreteranno zombie e mostri vari durante le festività di Halloween, nel mese più spaventoso dell’anno.

Il Parco in vista dei festeggiamenti di Halloween, selezionerà fino a 150 nuovi volti, tra persone comuni, animatori e attori, che verranno assunti con contratto di lavoro. I ruoli sono quelli di mostri, ma anche di zombie, creature che fanno spavento, personaggi delle tenebre, tutti pronti a inseguire e spaventare i temerari ospiti del parco che visiteranno le Horror Zone predisposte, a partire dal 13 ottobre.

Fra i requisiti richiesti agli aspiranti morti viventi: make-up originale, andatura lenta, capacità di proporre un personaggio e la sua storia arricchiscono sicuramente il corredo del perfetto zombie. Una volta selezionati gli spaventosi “addetti ai lavori” si trasformeranno in una vera e propria orda di creature spettrali pronta a seminare il panico nel parco.

Per candidarsi al “terrificante” posto ci si iscriverà online sul sito http://magicland.it/casting. entro e non oltre il 9 di settembre. Poi, presso il Gran Teatro di Rainbow MagicLand, il 15 e 16 settembre inizierà il casting vero e proprio, con una giuria formata da esperti di horror che selezionerà i mostri più credibili e spaventosi.