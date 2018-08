Sei ragazzi in bici investiti a Mantova

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Un grave incidente stradale si è verificato, la scorsa notte, in provincia di Mantova dove un gruppo di ragazzi in bici è stato investito da un pirata.

L'autista infatti non si è fermato a prestare soccorso ma è poi stato individuato dai carabinieri. Ne ha dato notizia il 118.

E' accaduto alle 3.40 in via della Favorita, dove transitavano i ragazzi in bicicletta, probabilmente usciti da una discoteca. A rimanere feriti, dalle prime informazioni, sarebbero stati due ragazze e un ragazzo di 16 anni e due ragazze e un ragazzo di 17.

Alle 5.30, in località Formigosa (Mantova), i carabinieri hanno richiesto il trasporto in ospedale per il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente, rinvenuto da loro ancora a bordo della vettura incidentata riportante i segni dell'investimento.