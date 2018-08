Tar annulla referendum Venezia-Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 14 AGO - Non si farà il nuovo referendum per la separazione amministrativa di Venezia e Mestre, che si sarebbe dovuto celebrare il 30 settembre. Lo ha deciso il Tar del Veneto, accogliendo il ricorso sulla consultazione promosso dal Comune e della Città Metropolitana di Venezia, contro la Regione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Regionali e i promotori del referendum. I giudici del Tribunale amministrativo, con una sentenza depositata oggi, hanno quindi annullato gli atti del Consiglio e della Giunta Regionali, e i provvedimenti conseguenti per l'indizione del voto. "E' uscita la sentenza del Tar che ci da' ragione.

Annullati tutti gli atti per il referendum sulla separazione.

Nessun trionfalismo, semplicemente avevamo ragione nel dire che non era legittimo". Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha commentato con un tweet la decisione del Tar.