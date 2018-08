Sfruttavano trans, 4 arresti in Toscana

(ANSA) - PISA, 14 AGO - I carabinieri di Pisa stamani hanno arrestato per associazione a delinquere e sfruttamento della prostituzione quattro persone ed all'esecuzione di altre misure per altri indagati (obbligo di dimora). Le misure cautelari sono state eseguite a Pisa, Viareggio (Lucca), Massarosa (Lucca) e Livorno, al termine di un'indagine durata circa due anni che ha fatto emergere un notevole circuito basato sullo sfruttamento di circa 30 transessuali brasiliani, costretti a prostituirsi in strada a Pisa e a Migliarino. Gli sfruttatori erano altri transessuali brasiliani che insieme ad alcuni italiani hanno fruito di un flusso di denaro di alcune centinaia di migliaia di euro all'anno. Nell'attività erano organizzati viaggi, predisposte case per ospitare la prostituzione e sfruttare i viados.