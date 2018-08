Fontana, pronti a intervenire per Genova

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, appresa la notizia del crollo del ponte a Genova, si e' messo immediatamente in contatto con il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

"Il mio primo pensiero e' andato alle persone che sono rimaste coinvolte in questa terribile sciagura", ha commentato il presidente Fontana. "Le nostre strutture di soccorso, i tecnici, presidi sanitari e personale medico e paramedico sono a disposizione - ha detto il presidente Fontana al governatore Toti - per intervenire e collaborare nella gestione di questa emergenza. La nostra Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza si e' subito attivata ed e' pronta a intervenire, cosi' come la nostra Protezione civile".