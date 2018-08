Meteo: le previsioni per i prossimi giorni

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

DOMENICA 12 AGOSTO Al Nord variabilità e qualche piovasco in transito su Alpi e Prealpi, qualche temporale diurno in Appennino. Nubi sparse innocue in pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 33. Al Centro sereno o poco nuvoloso, salvo variabilità diurna sull'Appennino ma senza fenomeni. Temperature stabili, massime tra 30 e 34. Al Sud sereno o poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna sulla dorsale calabro-lucana con isolati piovaschi. Temperature stazionarie, massime tra 29 e 33, anche superiori sulle interne pugliesi.

LUNEDI' 13 AGOSTO Al Nord inizialmente soleggiato, salvo disturbi su ovest Alpi. Tra pomeriggio e sera peggiora da ovest con piogge e temporali in diffusione verso est entro la notte. Temperature stabili, massime tra 28 e 33. Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, dal pomeriggio nubi in aumento in Toscana con piogge tra la sera e la notte. Temperature stabili, massime tra 30 e 33. Al Sud tempo stabile e soleggiato ovunque, scarsi addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici. Temperature stabili, massime tra 29 e 34.

MARTEDI' 14 AGOSTO Al Nord ampie schiarite al Nordovest, ancora instabile su Triveneto ed Emilia Romagna con piogge e qualche temporale in graduale esaurimento in nottata. Temperature in calo, massime tra 26 e 30. Al Centro instabile in Toscana con piogge e temporali in rapida estensione entro il pomeriggio anche alle altre zone. In serata migliora da ovest. Temperature in calo, massime tra 28 e 30. Al Sud prevale il sole, in nottata qualche pioggia in arrivo su alta Campania e alta Puglia. Temperature stabili, massime tra 28 e 34.