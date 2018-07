Stupro dopo droga in drink: 3 condanne

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Due imputati condannati a 12 anni di carcere e uno condannato a 8 anni e 6 mesi. Si è chiuso così in primo grado il processo a carico di tre uomini arrestati tra dicembre 2017 e gennaio 2018 perché nell'aprile dello scorso anno avrebbero prima stordito una 22enne con le benzodiazepine, la cosiddetta 'droga dello stupro', versate in un drink, e poi l'avrebbero stuprata nell'appartamento di uno dei tre a Bellusco, in provincia di Monza e Brianza.

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto l'aggravante dell'uso della droga.