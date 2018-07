Presi pusher di imprenditori e modelle

(ANSA) - MODENA, 23 LUG - Un ex concorrente emiliano di un reality show televisivo, calciatori non professionisti, imprenditori e modelle. Questi i clienti, prevalentemente modenesi e carpigiani, di due pusher arrestati dai carabinieri a Carpi, (Modena) la notte scorsa. Si tratta di due tunisini, di 34 e 38 anni, domiciliati a Cavezzo, paese della Bassa. I militari del nucleo operativo di Carpi e i colleghi di Cavezzo, appunto, indagavano da settimane sui due, che sono finiti in manette proprio a Carpi mente consegnavano a domicilio alcune dosi di cocaina, nascoste in bocca. Nell'abitazione perquisita, dotata di telecamere di sorveglianza per monitorare i movimenti, sono stati trovati altri 25 grammi di cocaina e 4.500 euro in contanti, posti sotto sequestro.