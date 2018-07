Lite in bar,accoltellato in strada Udine

(ANSA) - UDINE, 22 LUG - Un uomo di 34 anni, cittadino tunisino residente a Udine, è stato accoltellato nella notte in una strada del centro a Udine dopo una lite scoppiata per futili motivi in un bar. La vittima è stata colpita con 9 fendenti, due lo hanno raggiunto a milza e polmone. L'uomo è ricoverato in serie condizioni in ospedale a Udine. L'aggressione è avvenuta intorno alle 3 di notte e sul caso indaga la Polizia di Stato.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava trascorrendo la serata al bar in compagnia di un amico, un cittadino italiano, quando per motivi non ancora chiariti avrebbe avuto un diverbio con un cittadino marocchino, forse per uno sguardo o una frase mal interpretata. Il cittadino tunisino e l'amico si sarebbero quindi allontanati dal locale ma sarebbero stati raggiunti in centro, dove sarebbe scattata l'aggressione da parte del cittadino marocchino e di un'altra persona. La Squadra Mobile sta indagando per risalire alla loro identità.