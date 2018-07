Polemiche a Padova, salta 'Miss lato B'

(ANSA) - PADOVA, 20 LUG - Niente concorso per 'Miss lato B' a Padova, previsto per sabato prossimo nell'area dei 'Navigli', dove si svolge la movida estiva. Ufficialmente la 'sfilata' è stata cancellata dagli organizzatori per le previsioni meteo avverse, che danno forte possibilità di temporali domani. In realtà, come ha spiegato lo stesso Federico Contin, storico gestore dell'area a ridosso del fiume Piovego (su concessione comunale), è stata la 'moral suasion' esercitata dal sindaco Sergio Giordani a convincere che 'Miss lato B' era meglio non farlo. Questo per rispetto delle "diverse sensibilità" non solo all'interno della maggioranza comunale ma anche nella cittadinanza, visto che in molti si erano uniti alle critiche - "è una vera schifezza" - espresse dall'assessore Marta Nalin, prima, e dalla collega Chiara Gallani poi, sul concorso "Miss maglietta bagnata", andato in scena invece mercoledì scorso sempre sui Navigli.