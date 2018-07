Cc controllano scatola, dentro un pitone

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - C'era un pitone nella scatola di cartone abbandonata in strada a Venaria Reale, comune alle porte di Torino famoso per la sua Reggia. A trovare in via De Amicis il rettile, privo di chip identificativo, sono stati i carabinieri insospettiti dal pacco abbandonato. L'animale è stato affidato al personale della facoltà di veterinaria dell'Università di Torino. I carabinieri, nel frattempo, indagano per identificare il proprietario del serpente.